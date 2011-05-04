ЧФ Росії і ВМС України готуються до параду на 9 травня

Тренування парадних рот Чорноморського флоту Росії і ВМС України до дня Перемоги відбулось у Севастополі. У спільному строю пройшли 2 тисячі військовослужбовців, передає РІА "Новости".Керував тренуванням начальник берегових військ Чорноморського флоту генерал-майор Олександр Остріков.

О 17.00 вівторка центр Севастополя був перекритий ДАІ. Російські і українські військовослужбовці зайняли місця згідно з планом проходження. Частина військовослужбовців ЧФ була вбрана в радянську форму зразка 1943 року, вони несли штандарти всіх фронтів Великої Вітчизняної війни.

Парадні роти двічі пройшли перед трибуною з розбором після першого проходження. На 5 травня призначено генеральну репетицію.

Спільні паради ВМС України і Чорноморського флоту РФ проводяться з 2000 року, парад приймають командувачі, які на двох машинах об`їжджають стрій військовослужбовців і ветеранів. Російські й українські моряки проходять повз парадну трибуну в єдиному строю з прапорами родів військ.