ЧФ РФ на севастопольській землі почувається комфортно - командувач

Чорноморський флот на севастопольській землі почувається комфортно, завдяки повному взаєморозумінню і конструктивній взаємодії з міською владою Севастополя, заявив командувач ЧФ РФ віце-адмірал Володимир КОРОЛЬОВ під час виступу на урочистому шикуванні російських моряків біля пам`ятника Єкатерині II, приуроченому до 228-ї річниці Чорноморського флоту.

Пізніше журналістам КОРОЛЬОВ сказав: «Час після харківських угод є особливим періодом в історії, життя Чорноморського флоту і Військово-морських сил України. Ми готуємося до серйозного навчання «Фарватер миру-2011». Практично закінчили всі плануючі конференції. Зараз почався етап безпосередньої підготовки навчань, які будуть проведені у третій декаді травня».

Віце-адмірал назвав майбутні навчання «хорошою школою практичної взаємодії і бойової співдружності моряків двох братських країн - Росії і України».

Проведення українсько-російських навчань «Фарватер миру-2011» намічене на 23-26 травня.