Російська лоу-кост компанія відкрила рейс "Москва-Сімферополь"

Російська авіакомпанія "Авіанова, яка спеціалізується на бюджетних пасажирських авіаперевезеннях всередині РФ, в четвер виконала свій перший міжнародний політ, відкривши рейс за маршрутом "Москва - Сімферополь", повідомив керуючий директор "Авіанови" Ендрю ПАЙН на прес-конференції в Сімферополі.

"Для нас сьогодні історичний момент - ми вперше перетнули кордон Російської Федерації. У нас є плани подальшого розвитку міжнародної мережі", - сказав ПАЙН.

Польоти до Сімферополя виконуватимуться чотири рази на тиждень - по вівторках, четвергах, п`ятницях і суботах.

"Я впевнений, що через рік у нас збільшиться кількість рейсів з Москви до Сімферополя і буде більше рейсів з інших міст Росії до Сімферополя", - заявив ПАЙН.

Він не виключив, що відкриються рейси до Сімферополя із Санкт-Петербурга, Ростова.

Авіакомпанія "Авіанова", яка працює менше двох років, базується в аеропорту "Шереметьєво" в Москві і в Краснодарі. Компанія здійснює близько 400 рейсів на тиждень на шести літаках Airbus A320.