Крим продав 22 гектари майже за $1,9 млн

15:45, 16 червня 2011
Крым
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Ділянка знаходиться в трьох кілометрах від моря...

Земельна ділянка площею 22,13 га на південному березі Криму була продана на аукціоні в четвер за 15 мільйонів гривень - ціна лота, за який боролися два претенденти, виросла майже втричі. 

Ділянка знаходиться в трьох кілометрах від Чорного моря і в 500 метрах від траси. Вона розташована за межами селищної ради Сімеїзу. Земля має бути використана для будівництва рекреаційного об`єкту. 

Представник переможця торгів відмовився сказати, кому дісталася земля. 

Перший аукціон відбувся в Криму в лютому, з молотка пішли дві ділянки в районі південнобережного селища Гурзуф загальною площею 3,18 га за 3,12 млн. грн. Землю придбала київська компанія «Технополіс-1».

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