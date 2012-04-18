У поминальний день на кладовище на своїй машині не заїхати

22 квітня, в поминальний день, в Сімферополі буде організовано рух пасажирських автобусів з усіх мікрорайонів столиці до міського кладовища, повідомляє прес-служба міської ради.

Зокрема автобуси відправлятимуться від площ Московська і Радянська, Центрального ринку, 7-ї міської лікарні, мікрорайонів Мар'їно, Пневматика, Маршала Жукова, ГРЕС, Аеропорт, Тарабукіна.

Крім того, в цей день буде працювати автотранспорт на постійно діючому маршруті № 6 «вул. Жидкова - Абдал»

«Щоб уникнути заторів приватному автотранспорту, в тому числі таксі, в'їзд на територію кладовища буде заборонений. Виняток лише для інвалідів 1 групи», - відзначили в прес-службі.

Автобуси будуть працювати на маршрутах з 7.30 до 18.00 годин.

