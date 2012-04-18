Київ і Москва обговорять питання функціонування ЧФ Росії у Криму

Україна і Росія в рамках політичних консультацій на рівні Міністерств закордонних справ обговорять питання функціонування Чорноморського флоту РФ та його перебування на території України, повідомив речник МЗС України Олександр Дикусаров на брифінгу в середу.

18 квітня відбувається робочий візит першого заступника міністра закордонних справ України Руслана Демченка до Москви, в рамках якого будуть проведені політичні консультації на рівні зовнішньополітичних відомств зі статс-секретарем - заступником міністра закордонних справ РФ Григорієм Карасіним та переговори з першим заступником міністра закордонних справ РФ Андрієм Денисовим.

В ході зустрічі голів української та російської частин підкомісії з питань функціонування ЧФ РФ Демченка та Карасіна буде обговорено весь спектр питань, пов’язаних з перебуванням ЧФ РФ на території України, а також узгоджено терміни чергового, 10-го, засідання підкомісії. Крім того, планується визначити можливі терміни готовності до підписання угод, які знаходяться в опрацюванні, зазначив Дикусаров.