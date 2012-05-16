"Орли" Балоги тренуються тушити ліса Криму з повітря

Екіпажі пожежного літака АН-32П та вертоліта Мі-8 МНС України провели навчання з гасіння умовної пожежі у важкодоступній гірничо-лісовій місцевості Криму, повідомляє прес-служба рятувального відомства.

Навчання відбулися біля села Мраморне Сімферопольского району.

Літак здійснив 2 вилети та скинув близько 8 тон води. У той же час, вертоліт здійснив близько 20 скидів води, по 2,5 м.куб за раз. Забір води здійснювався в поруч розташованому водоймі.

«Найчастіше застосування наземних сил МНС та рескомлісу, а відповідно і успішна ліквідація пожежі залежать від застосування авіації, навичок і майстерності пілотів. Як показує практика, успішне гасіння пожежі неможливо без застосування авіації», - зазначає прес-служба.