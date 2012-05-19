8 тисяч вакансій пропонують на ярмарку в Сімферополі (фото)

У Сімферополі за ініціативою голови Ради міністрів Криму Анатолія Могильова відбувається перший всекримський ярмарок вакансій. Понад 70 найбільших підприємств Криму запропонували жителям регіону 8 тисяч вакансій, повідомила прес-служба Радміну.

Відвідувачі ярмарку можуть без посередників зустрітися з працедавцями і вирішити питання працевлаштування або зміни роботи.

«Ярмарок викликав великий інтерес і у працедавців, і у кандидатів на посаді. Впевнений, такі ярмарки повинні проводитися частіше. Сьогодні учасники висловили побажання, щоб наступний такий ярмарок відбувся восени. Ярмарок стане для Криму традиційним», - сказав перший віце-прем'єр кримського уряду Павло Бурлаков.

На ярмарку - 7 секторів: сектор сприяння в працевлаштуванні, сектор з базами даних вакансій, консультаційний сектор для населення, інтернет-сектор для самостійного пошуку роботи, сектор профорієнтації, сектор професійного навчання і сектор обслуговування інвалідів.

Також в ході заходу організували акцію «Перше робоче місце», в рамках якої працедавці вручили перші трудові книжки 9-ти молодим фахівцям і випускникам учбових закладів.

Фото Радміну