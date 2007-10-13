Мітинг ряду громадсько-політичних сил з нагоди 65-х роковин створення УПА. Акції протесту (КПУ, ”Прорив”) проти акції з нагоди створення УПА

14 жовтня у Сімферополі з нагоди свята Покрови і 65-х роковин створення Української повстанської армії (УПА) пройде богослужіння і мітинг ряду громадсько-політичних сил.

Вранці пройде богослужіння в одному з храмів кримської столиці. Далі відбудеться покладання квітів до пам`ятника Тарасу Шевченку в Сімферополі, буде організований мітинг (початок о 12.00 ) до 65-ї річниці створення УПА (біля пам`ятника Тарасу Шевченку). В акції планується участь кримських представників КУН, Руху, Української народної партії, Української республіканської партії «Собор», Української консервативної партії та ін. Крім того, в заході планується участь і воїнів УПА.

Біля пам`ятника Шевченку буде організована акція КПУ проти УПА.