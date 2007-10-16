Представники «Міллі Фірка» відзначать День Республіки покладанням квітів до пам`ятника Гаспринського і проведенням мітингу

20 жовтня - 11.00. В Сімферополі представники «Міллі Фірка» відзначать День Республіки покладанням квітів до пам`ятника Ісмаїла Гаспринського і проведенням мітингу, а також передадуть у Представництво Президента України в АРК документ на ім`я Віктора ЮЩЕНКА, в якому закличуть главу держави докласти всіх зусиль для відновлення національно-територіального статусу Автономної Республіки Крим і всіх прав кримськотатарського народу.