Через шантаж і захоплення проблеми не буде розв`язано

Сімферополь. 6 листопада. УНІАН. Голова Верховної Ради Криму Анатолій ГРИЦЕНКО запевняє, що на півострові досить землі для задоволення потреб людей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Ради міністрів АРК, про це він сказав на робочій нараді з керівниками силових структур республіки з питань земельних відносин у Криму.

Зокрема, за словами А.ГРИЦЕНКА, сьогодні, аби задовольнити потреби людей, необхідно 2,2 тисячі га, і така земля є. Однак, наголосив спікер, необхідне терпіння з боку кримськотатарського населення. «Влада Криму готова до діалогу», – сказав А.ГРИЦЕНКО. Тільки у Сімферопольському району готують понад 1000 га землі для виділення земельних ділянок під приватні будови, відзначив він.

Під час наради, в якій взяв участь і голова Ради міністрів автономії Віктор ПЛАКІДА, було детально розглянуто ситуацію, що виникла кілька днів тому на вулиці Балаклавській, де через протиправні дії осіб, які самовільно захопили ділянки землі, сталися зіткнення.

Глава парламенту Криму скритикував дії самозахватників і зазначив, що через шантаж і захоплення землі проблему не буде вирішено. На думку А.ГРИЦЕНКА, Верховна Рада і Рада міністрів Криму приділяють велику увагу стабілізації цієї ситуації в земельних відносинах, постійно ведуть діалог із головою Ради представників кримськотатарського народу при Президенті України, народним депутатом Мустафою ДЖЕМІЛЄВИМ. Вживають заходів щодо виділення необхідних ділянок під індивідуальну забудову.

Проте, наголосив А.ГРИЦЕНКО, неможливо задовольнити вимоги мітингуючих про виділення землі тільки в Сімферополі або на прибережній території. Сьогодні в автономії є програми облаштування депортованих, виділяється земля в Джанкойському, Ленінському, Роздольненському та інших районах, але мало хто виявляє бажання селитися в таких віддалених регіонах. За словами А.ГРИЦЕНКА, люди залишають насиджені місця і, наприклад, як у селі Сари-Баш, переїжджають, розібравши по каменю будинки, а відтак стоять під стінами держустанов із вимогами виділити їм інші ділянки.

«Згоден, є комплекс проблем, але й вирішувати їх необхідно в комплексі. У постійному діалозі, пошуку компромісного рішення», – відзначив А.ГРИЦЕНКО.