СЕС встановила нагляд за Тузлою

Сімферополь. 15 листопада. УНІАН. Міською санітарно-епідеміологічною станцією Керчі встановлено санітарний нагляд за розміщенням, харчуванням, водозабезпеченням і медичним забезпеченням на острові Коса Тузла.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Головного управління МНС України в Криму.

Крім цього, керченська СЕС організувала лабораторний контроль за якістю морської води та риби.

На Тузлі зведеними підрозділами МНС, Мінтрансзв’язку і Міноборони України (загальною чисельністю 245 осіб) проведено ”очищення 85 погонних метрів берегової смуги від нафтопродуктів”. «Зібрано близько 1500 мішків із нафтопродуктами в суміші з піском і водоростями, загальною масою близько 100 тонн», - говорять кримські рятувальники.

За їхніми даними, продовжується «нарощування сил і засобів щодо проведення очищення острова Коса Тузла та їх матеріально-технічне забезпечення».

Органами Міністерства охорони навколишнього природного середовища здійснюється обстеження Тузли щодо забруднення мазутом і контролю за ходом виконання робіт зі збору мазуту.

Проводиться моніторинг узбережжя Керченської протоки. Здійснюється патрулювання берегової смуги Керченської протоки й острова Коса Тузла силами Держприкордонслужби України.

Крім цього, як інформує кримський Главк МНС, організовано проведення обстеження берегової смуги в районі мису Ліхтар і мису Борзова з метою визначення масштабів забруднення нафтопродуктами, відбору проб та ухвалення рішення щодо подальшого очищення території.

Встановлено контроль і охорону українського суховантажу «Віра Волошина» із залученням спеціалізованого українського судна «Світломор-4» (нафтосміттєзбирач).

За словами начальника кримського Главку МНС Олександра МАЗИЛІНА, сьогодні, 15 листопада, продовжиться проведення водолазного обстеження затонулого судна «Ковель» для визначення цілісності корпусу, герметичності паливних баків із застосуванням плавзасобу ВМ-5.

Для проведення пошуково-рятувальних робіт залучено понад 400 осіб, 2 одиниці авіаційної техніки, працює 36 одиниць техніки (зокрема плавзасоби), автомобільна та інженерна техніка.

Продовжуються заходи щодо пошуку 5 членів екіпажа судна «Нахичевань», зазначають у кримському МНС. Для цього задіяно морський катер «Кобра» Спеціального морського загону МНС, 2 катери прикордонслужби, судно Мінтрансзв’язку. В результаті пошукових робіт 14 листопада було знайдено пошкоджений рятувальний жилет із написом «Россия».

На сьогодні в Керчі заплановано проведення робочої наради міжурядової комісії Росії та України з проведення аварійно-рятувальних робіт і ліквідації надзвичайної ситуації.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада через шторм у Керченській протоці постраждали більше десяти суден, у результаті в морі опинилися близько 1,2 тисяч тонн мазуту, а також 6,8 тисяч тонн сірки (за попередніми даними, ємності з сіркою закриті кришками).

Наслідки аварії російського танкера «Волгонефть-139», у результаті якої в море потрапило близько 1,2 тис. тонн мазуту, кримські екологи називають катастрофічними.

Порушено кримінальну справу за фактом забруднення моря.

Зафіксовано масову загибель птиці й риби в Керченській протоці.