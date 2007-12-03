Севастополь виділив 185 га під гольф-клуб

185 гектарів кримської землі виділила Севастопольська міська держадміністрація під будівництво комплексу "Балаклава Гольф-клуб & Wellness&Spa Resort.

Вони будуть виділені з тих 900 гектарів території, які у вересні минулого року депутати міськради Севастополя зарезервували під ботанічний заказник "Каранський".

До того ж проект захопив 30 гектарів земель Міністерства оборони, пише Українська правда з посиланням на газету "Дело".

Як повідомляє видання, інвестор – компанія "Центрінвест" – має намір вкласти в створення комплексу понад 350 мільйонів доларів. На ці гроші протягом 6 років планується побудувати два поля для гольфу, п`ятизірковий парк-готель Wellness&Spa, тенісний клуб і торгово-розважальний комплекс.

Землю "Центрінвесту" Севастопольська міськадміністрація передала за рішенням Господарського суду Криму, яке міськадміністрація оскаржує у Верховному суді.

Водночас, заступник мера Севастополя Володимир Казарін сумнівається, що суд ухвалить рішення на їхню користь. "У двох попередніх інстанціях ми програли", - каже він.

Свої перевірки відчуження земель Міноборони веде і військова прокуратура.

"Усі землі, що належать Міністерству оборони, мають право відчужувати тільки Кабінет міністрів або Верховна Рада", - пояснює старший помічник військового прокурора Севастопольського гарнізону Максим Шумовський.

Проти будівництва виступає також Севастопольський інститут біології південних морів, який понад 5 років проводив дослідження наземної і морської флори на відведеній під забудову місцевості.

"Це унікальна територія, розташована на межі декількох географічних зон. Тут збереглися 70 видів рідких рослин, 20 з яких занесені в Червону книгу", - говорить завлабораторією фіторесурсів і керівник проекту з розробки наукового обґрунтування для створення ботанічного замовника Наталя Мельчакова.

Директор "Техно-Сигма" Сергій Хайдуков стверджує, що законність діяльності компанії в рамках проекту "сумнівові не піддавалася".

За його словами, створюваний рекреаційний комплекс навколишньому середовищу не зашкодить. "Можливо, екополіс "Балаклава Гольф-клуб" стане першим етапом створення регіонального ландшафтного парку", - зазначає Хайдуков.

А територія військової частини, за словами директора "Техно-Сигма", – лише "кам`янисте пустище з руїнами ангарів і казарм".

Крім того, стверджують забудовники, створення об`єкта поліпшить інфраструктуру і вирішить соціально-економічні проблеми Балаклавського регіону.