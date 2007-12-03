На 7-10 років можна забути про промисловий вилов кільки і хамси в Криму?

Лідер Кримської організації Партії зелених України, президент Кримської академії наук Віктор ТАРАСЕНКО стверджує, що аварія суден у Керченській протоці призвела до того, що на 7-10 років можна буде забути про промисловий вилов чорноморської кільки і хамси біля берегів Криму.

Про це йдеться в заяві В.ТАРАСЕНКА, текст якої передано агентству УНІАН.

«Аварія суден із розливом декількох тисяч тонн мазуту та інших нафтопродуктів, а також близько 6 тис. тонн сірки, вимитої з трюмів, завдала величезної шкоди екосистемі Азово-Чорноморського басейну. Розміри цієї шкоди буде точніше оцінено навесні-влітку майбутнього року, коли позначиться зона розповсюдження нафтопродуктів і сірки підводними течіями уздовж берегів Кавказу і Криму, - заявив лідер «зелених» Криму. - За сьогоднішніми оцінками фахівців, як мінімум на 7-10 років можна буде забути про промисловий лов кільки і хамси біля берегів Криму. Завдано величезної шкоди рекреаційній цінності берегів Керченської протоки».

В.ТАРАСЕНКО заявляє, що влада «своєю короткозорою політикою потурання і вседозволеності для акул нафтохімічного бізнесу сприяла антропогенній катастрофі в Азово-Чорноморському районі».

У заяві керівника кримської організації ПЗУ також наголошується, що кримські «зелені» і екологи підтримують вимоги Міжнародного соціально-екологічного союзу (Росія) та інших громадських екологічних організацій РФ і України, серед яких: не припиняти режим надзвичайної ситуації доти, доки не будуть ліквідовані всі джерела забруднення навколишнього середовища і від нафтопродуктів не буде очищено все побережжя; здійснити весь комплекс заходів щодо порятунку птахів, які перебувають під загрозою загибелі, налагодити ефективну співпрацю в цій сфері з громадськими організаціями; заборонити рейдове перевалювання вантажів в акваторії Керченської протоки; посилити вимоги до суден під час їх проходження через Керченську протоку (зробити їх такими ж жорсткими, як при проходженні через Босфор); відмовитися від будівництва нових терміналів для перевалки нафти, нафтопродуктів, хімічних вантажів; керуючись принципом презумпції екологічної небезпеки будь-якої антропогенної діяльності, ухвалити закони Росії і України про обов`язкове екологічне страхування господарської діяльності, а також наділити рекреаційну територію Чорного і Азовського морів правовим статусом лікувально-оздоровчої місцевості.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада через шторм у Керченській протоці постраждали більше десятка суден, в результаті в морі опинилося більш як 1,2 тис. тонн мазуту, а також 6,8 тисяч тонн сірки. Порушено кримінальну справу за фактом забруднення моря.

За словами виконуючого обов`язки прокурора Криму Олексія УГРЮМОВА, попередня сума шкоди від розливу в Керченській протоці мазуту в результаті розколу танкера «Волганефть-139» (Росія) становить 898 мільйонів доларів США.