Заява україно-російської групи: Стан середовища у протоці нормалізується

В ході проведення робіт по подоланню наслідків стихійного лиха в Азово-Чорноморському басейні зібрано майже 50 куб. метрів мазуту і 120 куб. метрів суміши.

Ведеться розвідка берегової лінії з метою виявлення ділянок забруднення, йдеться в заяві україно-російської Робочої групи.

Як повідомляє прес-служба Мінтрансу України, виконана основна частина робіт по перекачуванню мазуту з корпусу танкера «Волгонєфть-139», ведуться роботи з підйому і буксируванню носової частини танкера в порт Кавказ.

Продовжується виконання операцій з підйому всіх затонулих судів і відкачуванню сірки із залученням судновласників. «Відповідно до висновків фахівців, сірка, що знаходиться на затонулих судах, не є небезпечною, в хімічну реакцію з морською водою не вступає і побічних реакцій не викликає», - заявляє Мінтранс.

Робоча група проводить оцінку масштабів завданих збитків в результаті корабельних аварій, вирішується питання компенсаційних виплат як Україні, так і РФ.

Екологічними службами України і Росії ведеться постійний моніторинг стану середовища в регіоні, а Робочою групою розробляються заходи щодо відновлення екосистеми Чорного і Азовського морів, а також Керченської протоки.

«В цілому прийняті заходи, за оцінкою екологічних служб України і РФ, а також фахівців Єврокомісії, дозволяють зробити експертний вивід про те, що стан середовища на сьогодні нормалізується», - йдеться в заяві.

Нагадаємо, в результаті сильного шторму 11 листопада в акваторії Керченської протоки потерпіли крах чотири судна («Волгонєфть-139», «Вольногорськ», «Нахічевань» і «Коваль»), сіли на мілину і отримали пошкодження шість судів.

В результаті в морі опинилося більш як 1,2 тис. тонн мазуту, а також 6,8 тисяч тонн сірки. Порушено кримінальну справу за фактом забруднення моря.

За словами виконуючого обов`язки прокурора Криму Олексія УГРЮМОВА, попередня сума шкоди від розливу в Керченській протоці мазуту в результаті розколу танкера «Волганефть-139» (Росія) становить 898 мільйонів доларів США.