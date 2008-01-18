Пушкініст Казарін розповів, чому не дасть грошей на ще одного Пушкіна

Виконавча влада Севастополя не фінансуватиме встановлення в місті ще одного пам’ятника російському поетові Олександрові Пушкіну.

Про це заявив сьогодні перший заступник голови Севастопольської міської державної адміністрації (ТВО голови міськадміністрації) Володимир КАЗАРІН, передає кореспондент УНІАН.

„Усі незаконно прийняті рішення на останній сесії міської ради виконуватися не будуть, і ми фінансувати ці рішення не будемо” , - сказав В.КАЗАРІН.

Він підкреслив, що „без узгодження з архітектором, службою охорони культурної спадщини міста, управлінням культури зненацька виноситься проект і приймається рішення встановити пам’ятник О.С.Пушкіну навпроти Палацу дитячої та юнацької творчості”. При цьому він зазначив, що якби депутати міськради “чинили за законом, і винесли питання на громадські слухання, то, як мінімум, я, як професійний пушкініст, як доктор філологічних наук, як професор, міг би сказати ініціаторам, з дозволу сказати, цього рішення наступне: по-перше, Пушкін у нашому місті ніколи не бував, він зупинявся на мисі Фіолент у Георгієвському монастирі, який був так далеко від міста, що називався Балаклавським свято-Георгієвським монастирем. І звідти вранці, старою Єкатерининською дорогою, разом з сім’єю Раєвських, вирушив прямо на Бахчисарай”.

Окрім того, В.КАЗАРІН нагадав, що у Севастополі є пам’ятник Пушкіну на території військової частини РФ на мисі Фіолент, пам’ятник в сквері чекістів, скульптурне зображення поета на бібліотеці ім. Л.Толстого, барельєф на театрі ім. А.Луначарського, пам’ятна дошка в Георгієвському монастирі, меморіальний знак в селі Орлине (колишнє село Байдари)”. Також, як сказав В.КАЗАРІН, „у Севастополі ім’я Пушкіна носять дві вулиці, до речі, це вже теж перебір, щоб дві вулиці міста носили одне й те ж саме ім’я (ім’я Пушкіна має також гімназія №1 - УНІАН). Тепер нам пропонують поставити, по-суті справи, 10-й чи 11-й пам’ятник Пушкіну”. Але, як зауважив він, „не кількістю пам’ятників вимірюється наша любов до нашого великого генія”. В то же час, як зазначив перший заступник голови міськадміністрації, „у Севастополі не увічнена пам’ять Кирила і Мефодія. Місто, де були Кирило і Мефодій, де вони задумали слов’янську азбуку”.

Як також вважає В.КАЗАРІН, сьогодні, коли місто готується до цілої низки ювілейних дат - 225-річчя міста і флоту, 1020-річчя Хрещення святого Володимира, 2600-річчя „Херсонесу Таврійського” - „скоріше є сенс привести в порядок, по-перше, історичну частину міста, по-друге, існуючі пам’ятники, яких у Севастополі понад 2000. І, звичайно, в наш непростий час слід надзвичайно відповідально ставитися до встановлення нових пам’ятників і пам’ятних знаків”.

Як повідомляв УНІАН, 16 січня Севастопольська міськрада, „враховуючи величезну духовну і культурну значимість видатної творчості Пушкіна, його нерозривний зв’язок з історією і культурою Севастополя”, ухвалила рішення про встановлення на проспекті Нахімова (на майданчику перед Палацом дитячої і юнацької творчості) пам’ятник О.Пушкіну.