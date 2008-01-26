Міськрада незаконно змінила місцерозташування землі під мечеть

Міська рада Сімферополя незаконно змінила місцерозташування земельної ділянки під будівництво Соборної мечеті.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Автономної Республіки Крим, при винесенні ухвали про узгодження Духовному управлінню мусульман Криму (ДУМК) місцерозташування земельної ділянки площею 2,7 га по вулиці Луговій, 6 для будівництва Соборної мечеті міськрада порушила встановлений порядок виділення землі. «Процедура передбачає ухвалення рішення про виділення земельної ділянки або про відмову в цьому. Замість розгляду проекту землеустрою, народні обранці безпідставно змінили місцерозташування об`єкту, чим порушили закон і перевищили свої повноваження. Такому рішенню має передувати звернення громадян і оформлення матеріалів попереднього узгодження. В даному випадку, ДУМК не клопотав про виділення ділянки по вулиці Луговій і, зрозуміло, не надавав землевпоряджувальну документацію», - зазначають в прокуратурі.

У зв`язку з цим прокуратурою Сімферополя днями було внесено протест на рішення міськради, прийняте 10 січня. На розгляд документа прокурорського реагування законодавець дає міськраді 10 днів.

Як відзначили в прес-службі, цей випадок став приводом для прокуратури ще раз звернути увагу влади «на вогнища ескалації напруженості в міжконфесійних відносинах». «Впродовж довгого часу не розглядається питання про можливість виділення земельних ділянок для будівництва культових споруд Римо-католицької церкви в Сімферополі, Української Греко-католицької церкви в Ялті. Не здійснюється жодних дій для вирішення конфлікту навколо Свято-Успенського чоловічого монастиря (Бахчисарай) і Матроського саду (Феодосія)», - зазначили в прокураторі. Прокуратура Криму надіслала інформаційний лист до Верховної Ради Криму і Ради міністрів автономії, Представництва Президента України в АРК з пропозицією розробити програму дій, спрямованих на попередження загострень у міжконфесійних відносинах.

Як повідомлялося, питання про виділення ділянки під будівництво Соборної мечеті в Сімферополі не розв`язується впродовж багатьох років. Спочатку Духовне управління мусульман Криму планувало побудувати свій головний храм у міському парку «Салгірка», після - погодилося на альтернативну пропозицію звести мечеть на пустирі, розташованому на об`їзній трасі по вул. Ялтинській, 22. У липні 2004 року Сімферопольська міськрада узгодила ДУМК місцерозташування земельної ділянки площею 2,7 га і видала дозвіл на розробку техдокументації з відведення даної землі в оренду. Проте у зв`язку з тим, що в березні 2006 року набув чинності новий Лісовий кодекс, виникла необхідність в повторному узгодженні даного питання Сімферопольською міськрадою, а також Радою міністрів і Верховною Радою АРК.

10 січня 2008 року на сесії Сімферопольської міськради було ухвалене рішення виділити під мечеть ділянку площею 2,7 гектарів по вулиці Луговій, 6 замість ділянки по вулиці Ялтинській, 22 - як планувалося раніше. ДУМК висловило обурення з приводу такого рішення і пообіцяло звернутися до суду.