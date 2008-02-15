Голова однієї з сільрад Криму затриманий ”на гарячому”

Прокурор Автономної Республіки Крим порушив кримінальну справу стосовно голови однієї з сільських рад Раздольненського району.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Криму, за тиждень до цього сільський голова був затриманий "на гарячому" в своєму кабінеті при одержанні хабара. "200 американських доларів, які він одержав за укладення договору оренди приміщення колишнього дитсадка, долучено до матеріалів кримінальної справи", - йдеться уповідомленні.

Кримінальну справу порушили за ч.2 ст. 368 Кримінального кодексу України. Проводяться необхідні слідчі дії.