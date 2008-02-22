У Сімферополі презентують книжку про УПА та записи головного командира УПА В.Кука

23 лютого - 13.00. У Сімферополі презентація останньої книжки Головного Командира УПА Василя Кука "УПА в запитаннях і відповідях".

З цікавинок - авдіозаписи коментарів Василя Кука про Нахтіґаль та про зміст життя, участь в конференції бійця УПА - етнічного росіянина.

Учасники почують заповіт генерала УПА молодим українцям та його пояснення про початки створення збройних формувань, зокрема "Нахтіґаля і "Роланда", ставлення керівництва ОУН до німців у цей час, з ким велися, і з ким не велися переговори тощо.

Звукові доріжки з голосом Головного Командира вже в Сімферополі і будуть презентуватися вперше.

Довідки - 80501375171.