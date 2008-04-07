В Австралії знайшли знаряддя праці, яким понад 35 тисяч років

Величезна схованка зі знаряддями праці, яким, за оцінками експертів, понад 35 тисяч років, знайшли під час розкопок на заході Австралії, повідомляє Reuters із посиланням на місцеві ЗМІ.

Це одна з найважливіших знахідок на території Австралії, вважає археолог Ніл Дрепер, який брав участь у розкопках.

Схованку з кам`яними інструментами, здебільшого клинками, лопатками й знаряддями для різання, виявили австралійські археологи в скелі в районі найбільшої австралійської шахти з видобутку залізної руди "Hope Downs", розташованої у гірничопромисловому центрі Пілбара (штат Західна Австралія).

Після проведення низки експертиз та аналізів учені дійшли висновку, що знайденим знаряддям праці більше ніж 35 тисяч років. За попередніми даними, схованка могла належати племені Мартіджа Баніджима, що мешкало в районі Пілбари десятки тисячоріч тому.

ICTV