На Вінниччині закладено парк імені Василя Стуса

Парк імені Василя Стуса закладено у Гайсинському районі Вінницької області - поблизу місця, де народився поет.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила помічник голови Вінницької обласної державної адміністрації Ірина КОШЕЛЬНИК.

За її словами, парк імені В.Стуса розкинувся на території 1,9 га. На цій площі висаджено близько півтори тисячі саджанців 62 порід дерев та кущів. Серед них, окрім традиційних для України рослин, екзотичні фундук, фруктовий каштан та інші. Окремі екземпляри були привезені у с.Рахнівку з Київського дендропарку та з уманської «Софіївки».

Вибір місця під розбивку Стусівського парку зумовлений історичними фактами. Поруч – хата, збудована самим В.Стусом на місці зруйнованого будинку, де народився поет. На думку губернатора Вінниччини Олександра ДОМБРОВСЬКОГО, парк може претендувати на центр паломництва етнічних українців, розкиданих по усьому світу.

На першому етапі заснування такого центру з місцевого бюджету було виділено 20 тис. грн. Чимала допомога надійшла і від спонсорів. Аби повністю облаштувати парк, за підрахунками, потрібно ще близько 300 тис. грн.

Лісопарк імені В.Стуса планувався не просто як зелена зона, а центр відпочинку і дозвілля. Впродовж наступних трьох місяців продовжать благоустрій території: висадять алею троянд, насиплють та оформлять декоративними газонами доріжки, встановлять 46 світильників, лавочки, спортивні та ігрові майданчики, дитячі атракціони тощо. Окрім того, впорядкують території навколо Стусової криниці та будиночку, на місці якого стояла батьківська хата поета. До історичного місця планують викласти окремі сходи та облаштувати майданчик. На території парку буде діяти і християнський храм. На місці майбутньої каплички вже встановлено пам’ятний хрест.

Крім того, обласна влада планує перенести туди музей великого подолянина, який нині тулиться в одній з кімнат місцевої загальноосвітньої школи. О.ДОМБРОВСЬКИЙ повідомив, що має намір винести на розгляд сесії питання про впорядкування музею з тим, аби підтримати справу фінансово. Йдеться про створення своєрідної «духовної Мекки українства» поряд із центром зеленого туризму. Не випадково обраний і час створення парку – у 2008 році В.Стусу виповнилося б 70 років.

За прогнозами районної влади, завершити усі роботи та відкрити Центр імені В.Стуса вдасться до Дня Незалежності.

Довідка УНІАН. Видатний письменник, правозахисник Василь Стус народився 6 січня 1938 року. Він став символом Українського Опору другої половини ХХ століття. Роль, яку відігравала постать В.Стуса у розвитку української літератури ХХ століття, відновленні української державності та національної ідеї, важко переоцінити.

За правозахисну діяльність, за виступи з приводу репресій проти української інтелігенції у вересні 1980 року поета було засуджено до десятирічного ув’язнення та п’яти років заслання. Він відбував покарання в таборі особливого режиму ВС-389/36 с. Кучино Чуковського району Пермської області. 1982 рік поет провів у камері-одиночці. Упродовж 1980-1985 рр. В.Стус написав останню збірку своїх віршів «Птах душі». Рукопис книги повернути з архівів та справ КДБ-МВС не вдається до цього часу.

В.Стус помер в ніч з 3 на 4 вересня 1985 року у карцері табору.

Г.Бьолль за книгу «Палімпсести» висував В.Стуса на здобуття Нобелівської премії.

1991 року за збірку вибраних поезій «Дорога болю» Василеві Стусові присуджено Державну премію України ім. Т.Г.Шевченка (посмертно).

За коротке життя поет, член Української Гельсінської групи, В.Стус залишив 6 томів творів, більшість з яких перекладено на англійську та надруковано на Заході.