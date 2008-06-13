Невідомі раніше фото Джона Леннона та Рінго Старра демонструють у Нью-Йорку

15:35, 13 червня 2008
Культура
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Також з періоду депресії Ленона

Досі невідомі для широкої публіки фотографії Джона Леннона та Рінго Старра можна побачити на виставці, що відкрилася в одній із галерей Нью-Йорка. Назву експозиції можна перекласти як “Джон Леннон та Рінго Старр: дні, що лишилися в пам‘яті”.

На ній представлені приватні знімки, зроблені колись нареченою Старра – Ненсі Лі Ендрюс та особистим помічником Леннона – Мей Пенг. Серед експонатів є оригінали фотографій, що увійшли до книг обох жінок.

Мемуари Мей Пенг вийшла у березні, спогади Ненсі Лі Ендрюс у продаж надійде в серпні. Ці видання, як і деякі із фото з нинішньої виставки, розповідають про маловідомі факти з життя “Бітлз”. Зокрема, про період в житті Леннона, який вважають періодом глибокої депресії та бездіяльності. Мей Пенг стверджує, що для музиканта це був дуже плідний період, під час якого він записав багато нової музики.

ICTV

 

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