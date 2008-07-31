У Києві показуватимуть невідоме кіно
Почали з улюбленої стрічки Висоцького
Цієї осені в Києві запрацює кіно проект «Невідоме європейське та українське кіно».
Ідея «Невідомого європейського та українського кіно», за словами директора холдингу «Еволюшен-медіа» – одного співзасновників проекту – Юлії Литвинової, демонструвати відомі кінострічки, привозити на ці покази відомих кінематографістів та просто «знайомити людей з вічними цінностями».
Дебютував проект 29 липня.
– У липні ми спробували зробити такий собі пілотний проект на фільмі, який відомий радянському глядачеві. – Розповідає пані Литвинова, – ми вибрали стрічку «Останній дюйм, яка в один момент вважалася культовою радянського прокату. Навіть Володимир Висоцький неодноразово відзначав у своїх анкетах, що це його улюблене кіно.
|Уїльям Олдрідж
Саме Уїльям Олдрідж є автором сценарію кінострічки «Міо, мій Міо» і співпродюсер «Інтердевочки», а також куратор проектів Cine Paradis.
«Невідоме європейське та українське кіно» показуватиме українському глядачеві незнайомі йому фільми європейської кінокласики, надавати повні, без радянських цензурних вилучень, версії шедеврів як світового, так і українського кінофонду.
– Звісно, що наші громадяни мають можливість подивитися старі фільми на DVD, – каже директор «Еволюшен-медіа», – проте в кінотеатрі зажди була й зберігається особлива атмосфера спільного перегляду.
Гостям вечора містер Олдрідж показав дванадцятихвилинний фільм «Модне кіно про кіно», тобто про те, як знімався «Останній дюйм». І київська публіка змогла побачити, як виглядав Шарм-ель-Шейх 60 років тому. Це була тільки пустеля…
Зараз ініціатори проекту ведуть переговори з низкою кінотеатрів про співпрацю.
|Уїльям Олдрідж та посол Великобританії в Україні Ли Тернер
У планах організаторів – влаштовувати зустрічі, які б ставали справжньою подією в культурному житті столиці.
Співавторами ідеї проекту «Невідоме європейське та українське кіно» виступили три компанії. З українського боку: «Еволюшен-медіа» – незалежний медіа-холдинг, який видає щотижневики «Коментарі» і «Kiew Weekly», Інтернет сайт PROUA та ін. З німецького боку: APPROFILM GmbH – кінопродукційна фірма, що працює на європейському кіноринку. Зараз завершує роботу над документальним фільмом про історію Східної України й ролі англійця Джона Х’юза в становленні промисловості регіону. Із французького боку: «CINE PARADIS» – компанія, яка здійснює аналогічний проект у Франції.