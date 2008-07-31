У Києві показуватимуть невідоме кіно

Цієї осені в Києві запрацює кіно проект «Невідоме європейське та українське кіно».

Ідея «Невідомого європейського та українського кіно», за словами директора холдингу «Еволюшен-медіа» – одного співзасновників проекту – Юлії Литвинової, демонструвати відомі кінострічки, привозити на ці покази відомих кінематографістів та просто «знайомити людей з вічними цінностями».

Дебютував проект 29 липня.

– У липні ми спробували зробити такий собі пілотний проект на фільмі, який відомий радянському глядачеві. – Розповідає пані Литвинова, – ми вибрали стрічку «Останній дюйм, яка в один момент вважалася культовою радянського прокату. Навіть Володимир Висоцький неодноразово відзначав у своїх анкетах, що це його улюблене кіно.

«Останній дюйм» знятий у 1958 році за однойменним оповіданням відомого англійського письменника Джеймса Олдріджа. Сам Джеймс Олдрідж не зміг приїхати, бо йому цього року виповнилося уже 90 років, проте він записав відеозвернення до українських глядачів. А представляти стрічку прислав свого сина драматурга та режисера Уїльяма Олдріджа.

Саме Уїльям Олдрідж є автором сценарію кінострічки «Міо, мій Міо» і співпродюсер «Інтердевочки», а також куратор проектів Cine Paradis.

«Невідоме європейське та українське кіно» показуватиме українському глядачеві незнайомі йому фільми європейської кінокласики, надавати повні, без радянських цензурних вилучень, версії шедеврів як світового, так і українського кінофонду.

– Звісно, що наші громадяни мають можливість подивитися старі фільми на DVD, – каже директор «Еволюшен-медіа», – проте в кінотеатрі зажди була й зберігається особлива атмосфера спільного перегляду.

Гостям вечора містер Олдрідж показав дванадцятихвилинний фільм «Модне кіно про кіно», тобто про те, як знімався «Останній дюйм». І київська публіка змогла побачити, як виглядав Шарм-ель-Шейх 60 років тому. Це була тільки пустеля…

Зараз ініціатори проекту ведуть переговори з низкою кінотеатрів про співпрацю.

– Ми не хочемо, аби нам просто давали зал в оренду, – розповідає пані Литвинова, – ми хочемо, аби кінотеатри безпосередньо брали участь у проекті, причому безкоштовно. Не хочемо нікому платити, тому що хочемо зрозуміти – а крім, нас, це ще кому потрібно? Нам не цікавий корпоративний захід.

У планах організаторів – влаштовувати зустрічі, які б ставали справжньою подією в культурному житті столиці.

Співавторами ідеї проекту «Невідоме європейське та українське кіно» виступили три компанії. З українського боку: «Еволюшен-медіа» – незалежний медіа-холдинг, який видає щотижневики «Коментарі» і «Kiew Weekly», Інтернет сайт PROUA та ін. З німецького боку: APPROFILM GmbH – кінопродукційна фірма, що працює на європейському кіноринку. Зараз завершує роботу над документальним фільмом про історію Східної України й ролі англійця Джона Х’юза в становленні промисловості регіону. Із французького боку: «CINE PARADIS» – компанія, яка здійснює аналогічний проект у Франції.