1 вересня у Києві відкриються тижні німецької культури в Україні

Наймасштабніші за останні 5 років заходи охоплять 15 міст України і триватимуть 2 місяці. Організатори тижнів намагалися максимально повно представити сучасну німецьку культуру: від класичного мистецтва до модерну.

У програмі – виставка унікальної барокової графіки з Дрезденського музею гравюр, гастролі Лейпцизької опери та піонерів електронної музики – гурту "Крафтверк". Спільні українсько-німецькі театральні вистави, тиждень ігрового і документального німецького кіно, участь молодих німецьких авторів у книжковому ярмарку у Львові та екологічні семінари.

До організаторів долучилися також українські меценати: Віктор Пінчук, Сергій Тарута, Рінат Ахметов та Сергій Тігіпко.

ICTV