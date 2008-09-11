Гребєнщиков допоможе психічнохворим дітям

14 жовтня у Києві в Національному Академічному Театрі опери і балету відбудеться єдиний в Україні виступ Бориса Гребєнщикова і групи «Акваріум» у розширеному інтернаціональному складі.

18 музикантів з різних країн світу зіграють унікальну програму з класичних творів «Акваріуму», а також композиції, які не виконувалися раніше. Кошти, зібрані на концерті в Київській Опері, будуть направлені Коростишевській спецшколі-інтернату для дітей з психічними відхиленнями.

Уперше Акваріум у міжнародному складі виступив на сцені знаменитого Royal Albert Hall у Лондоні в травні цього року за ініціативою індійського філософа Шрі Чінмоя. На 23 вересня запланований аналогічний концерт у Дубліні. Виступ у Києві стане третім у серії концертів Акваріум International. Окрім виступів у Великобританії, Ірландії та Україні, Акваріум International зіграє в Москві, Санкт-Петербурзі, Мілані та Відні.

Крім постійних учасників «Акваріуму» у розширеному складі, задіяні музиканти зі США, Англії, Ірландії, Індії та Польщі. У музичній палітрі використані як класичні інструменти (скрипки, флейта і т.д.), так і леп-стил, ірландська волинка, традиційні індійські ситар, табла, сарангі, гармоніум, китайські ер ху і польська скрипка сука.

Борис Гребенщиков, лідер групи «Акваріум» каже:

– На наших записах завжди використовується значно більше інструментів, ніж під час концертів. Виступ у Королівському Альберт-Холлі цією навесні показав, що виконання пісень «Акваріуму» розширеним музичним складом – прекрасна ідея. Концерт у Лондоні надихнув усіх, хто в цьому брав участь, – виконати цю програму в інших європейських столицях – зокрема, в Києві.

Старих шанувальників групи чекає ще один сюрприз – на концерті в Київській Опері через 12 років на сцену разом з Борисом Гребєнщиковим підніметься один з учасників першого складу «Акваріуму» бас-гітарист Олександр Тітов.

До програми Акваріум International увійшли як класичні композиції «Акваріуму», так і абсолютно нові пісні, написані для майбутнього альбому групи. Наприклад, київські шанувальники першими в Україні почують такі речі, як «Анютині очі» і «Нез’ясовно».