У Британії виявлені унікальні аудіозаписи Агати Крісті

Невідомі раніше аудіозаписи письменниці Агати Крісті випадково були виявлені в будинку, який раніше їй належав, в англійському графстві Девон.

Офіційне оголошення про знахідку зробив онук "королеви детектива" Меттью Прічард, якому частково перейшли у спадок авторські права на її твори. Він приурочив оголошення до 118-річчя з дня народження Агати Крісті.

Прічард розповів, що нещодавно виявив 27 півгодинних котушок плівки з записом голосу своєї бабусі, розбираючи комірку в її улюбленому маєтку Грінвей у графстві Девон, яке зараз знаходиться в управлінні фонду National Trust.

На коробці з плівками не було ніякої етикетки, тому внук письменниці, за його словами, навіть не міг уявити, що могло бути на них записане. Німецький магнітофон, який використовувала Агата Крісті, був зламаний, і лише за допомогою друга, що розбирався в старій техніці, Прічард зміг прослуховувати ці плівки.

Виявилось, що письменниця надиктувала на магнітофон матеріал для мемуарів. Виявлені записи, які відносяться приблизно до середини 1960-х років, допомагають пролити світло на історію її літературних персонажів, включаючи знамениту міс Марпл.

Подробиці