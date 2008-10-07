Українські артисти просять прем’єра захистити їхнє право на винагороду

Зірки української естради та музичні продюсери звернулися до прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО з відкритим листом, в якому висловили обурення низьким рівнем захисту їхніх прав на отримання коштів за публічне використання результатів їхньої творчості.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомила народна артистка України Руслана ЛИЖИЧКО.

За її словами, артисти і продюсери також вимагають звернути увагу на гострі проблеми музичної індустрії заради подальшого розвитку української музичної культури.

Зокрема, як зазначила Р.ЛИЖИЧКО, минуло більше п’яти років після прийняття постанов Кабінету міністрів України, які зобов’язують телерадіокомпанії, всі заклади громадського харчування (кафе, бари, ресторани), заклади торгівлі (супермаркети, торговельно-розважальні центри), заклади дозвілля (клуби), підприємства транспорту (таксі, маршрутні таксі, оператори автобусних і залізничних перевезень), у яких звучить музика, сплачувати відсоток від своїх доходів тим, хто створив музичний продукт.

«Мені хочеться вірити, що реакція на цей лист буде якнайшвидшою. Якщо на цього листа не відреагує Кабмін, то це буде приниження артистів, однозначно» – сказала Р.ЛИЖИЧКО.

Вона зазначила, що вела переговори з багатьма українськими виконавцями і знає їхню позицію, зокрема Андрія ДАНИЛКА, Наталки МОГИЛЕВСЬКОЇ, Юрія НІКІТІНА, Олександра ПОНОМАРЬОВА та інших, які підписали листа. Вони теж не задоволені ситуацією.

«Гроші нам справді ніхто не перераховує в тому об’ємі, у якому б мали перераховувати. Сума, яка на сьогодні більш менш підрахована, становить один мільярд гривень, які повинні бути зібрані в державі і розподілятися між артистами і тими, кому належать права за використання музики», – сказала вона.

Руслана також додала, що ці гроші не збираються, а ті, які збираються, "дуже мутно і незрозуміло розповсюджуються між дуже мутними, дуже сумнівними організаціями".

Такими організаціями, які від імені артистів впродовж років здійснюють збір належної їм винагороди, є, за даними Р.ЛИЖИЧКО, Всеукраїнське об’єднання суб’єктів авторських прав «Оберіг», Всеукраїнська громадська організація «Всеукраїнське агентство з авторських та суміжних прав", Асоціація «Гільдія виробників відеограм і фонограм», Всеукраїнська громадська організація «Агентство охорони прав виконавців», Всеукраїнська громадська організація «Автор»».

Артисти заявили, що вони не довіряють цим організаціям і вважають, що вони не можуть існувати на цьому ринку, представляти їхні інтереси, забирати їхні гроші без їхньої довіри.

Співачка вимагає зустрічі віч-на-віч з представниками цих організацій.

«Я можу ситуацію порівняти з Європою, звідки мені цього місяця прийшли авторські відрахування, а також з Америки. І ці відрахування навіть не наближаються до відрахувань з України. Тобто в країні, де мене більше слухають, повинні, відповідно, відраховувати більше грошей» – пояснила артистка.

Вона також висловила побажання, аби деякі її колеги теж визначилися з позицією. Наприклад, досить нечіткою, за її словами, сьогодні виглядає позиція Ані ЛОРАК, Олега СКРИПКИ, Святослава ВАКАРЧУКА. "Славко ВАКАРЧУК особисто мені сказав, що все це підтримає, але коли дійшла справа до підписання листа, він, чомусь, його не підписав", - зазначила Р.ЛИЖИЧКО.

У свою чергу продюсер Володимир БЕБЕШКО на прес-конференції зазначив, що йому шкода українських артистів і йому б не хотілося, аби вони «жили від виборів до виборів».

«Це жахливо, коли артист живе від виборів до виборів з надією щось заробити. Він має заробляти те, що він заслуговує», – сказав В.БЕБЕШКО.

В.БЕБЕШКО наголосив, що вони справді нічого не контролюють. Зокрема, навів він приклад, «Андрій КУЗЬМЕНКО написав пісню «Повінь». Ми за свої кошти відзняли кліп, потім його крутили. Під час прокрутки була біжуча доріжка зі змістом надсилати одну гривню. Нещодавно з Мінфіну нам повідомили, що кліп зібрав 47 мільйонів гривень". "І ви знаєте, ми не знаємо, куди пішли ці гроші», - заявив продюсер.