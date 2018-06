Названо найпопулярніший музичний альбом минулого року

Альбомом 2008 року, який найвлучніше продавався, став диск британської групи Coldplay під назвою Viva La Vida or Death and All His Friends. За даними Міжнародної федерації фонографічної індустрії (IFPI), за минулий рік було продано 6,8 млн. копій цього диска.

Нагадаємо, у лютому 2009 року група Coldplay також була удостоєна премії Grammy в трьох номінаціях, зокрема за кращий рок-альбом.

Другу позицію в рейтингу зайняли ветерани року, група AC/DC зі своїм 15-м студійним альбомом Black Ice. Третє місце дісталося саундтреку до мюзиклу Mamma mia!, пісні в якому виконали Меріл Стріп, Пірс Броснан, Колін Ферт та інші актори

Четверте місце дісталося молодій уельській співачці Даффі з її дебютним альбомом Rockferry. На п`ятому місці опинилася Metallica зі своїм дев`ятим студійним альбомом Death Magnetic.

Шосте й сьоме місця зайняли альбоми Spirit Леони Люіс і Black to Black Емі Уайнхаус відповідно, випущені до 2008 року.

