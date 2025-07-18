Глава Valve раптово з'явився на YouTube-каналі, у якого майже немає підписників.

Гейб Ньюелл раптово з'явився на маловідомому каналі Zalkars на YouTube (400 підписнииків) – беззмінний глава Valve дав невелике інтерв'ю, під час якого розповів про своє життя і типовий розпорядок дня. Правдивість інформації підтвердили в компанії, повідомивши, що це справжній Ньюелл, а не нейромережа.

Гейб розповів, що насолоджується кожним днем: живе на яхті, займається спортом і працює 7 днів на тиждень, але винятково собі на втіху і прямо зі своєї спальні.

При цьому 62-річний розробник у якомусь сенсі вже "давно на пенсії". Для Ньюелла це означає не відхід від усіх справ, а можливість займатися цікавими речами.

Відео дня

Мій розпорядок дня – я прокидаюся, працюю, йду пірнати з аквалангом, ще трохи працюю. Потім або знову пірнаю, або йду до спортзалу. Я живу на яхті, тому проводжу час з усіма, хто є на борту. А потім я знову працюю. Я працюю сім днів на тиждень: як бачите, я роблю це прямо зі своєї спальні. Мені подобається працювати, це весело, і для мене це не відчувається як робота. Те, чим я займаюся щодня – просто приголомшливо [....]. Я дійсно постійно працюю, однак не через тиск або дедлайни. Швидше, це схоже на "я не можу заснути, тому що мені весело", розумієте? – Гейб Ньюелл.

Наразі очільник Valve зайнятий кількома проєктами. Наприклад, нещодавно стало відомо, що секретний стартап Гейба готує до випуску свій перший нейрочип. А з іншою компанією він створює пристрій для виявлення патогенів у повітрі.

Поки що на YouTube-каналі Zalkars вийшли тільки "шортси" з фрагментами інтерв'ю. Повне відео мають опублікувати 21 липня.

Раніше Гейб Ньюелл розповів, що пройшов Stalker 2 від української студії GSC Game World уже тричі і збирається вчетверте.

Тим часом надійний інсайдер Valve стверджує, що Half-Life 3 уже можна пройти від початку до кінця. Наразі команда зосереджена на доопрацюванні та оптимізації, а реліз гри може відбутися взимку 2025 року.

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