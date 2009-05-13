У Каннах відкривається 62-ий кінофестиваль

З 13 по 24 травня

Червону доріжку вже розстелено й глядачі збираються біля проходу. Фестиваль відкриється прем`єрою мультфільму студії Pixar "Нагору", передає ВВС. 63-й Канський фестиваль проходить 13-24 травня. Журі основного конкурсу, яке очолить французька акторка Ізабель Юппер, має зробити вибір із 20 картин. Серед претендентів - роботи Джейн Кемпіон, Квентіна Тарантіно, Ларса Фон Трієра та Кена Лоуча, які вже були володарями "Золотої пальмової гілки". ICTV

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