Лобода хоче на наступне ”Євробачення”

Світлана Лобода хоче представляти Україну на наступному "Євробаченні". Таким чином виконавець прокоментував результати своєї участі в міжнародному пісенному конкурсі.

"Ми дуже хочемо і готові представляти Україну на "Євробаченні" для того, щоб добитися максимально добрих результатів", – сказала Світлана Лобода.

"Цього року були дуже сильні конкурсанти, які, безумовно, не могли не тішити, тому що стояти серед них на сцені "Євробачення" – це була велика честь для нас, для всієї нашої команди", – додала виконавеця.

Тим часом, Світлана Лобода вже завтра буде знову в Москві – її чекає Андрій Малахов, численні інтерв`ю і концерти.

Зокрема, співачка, звертаючись до журналістів, зазначила: "Я щойно приїхала до Києва і гадала, що завтра відлечу до Індії, але завтра у нас концерт у Москві, тому ми його відпрацюємо, залишимося ще на пару днів, бо в нас величезна кількість інтерв`ю і Малахов хоче програму робити з нами – просто величезна кількість людей, які хочуть нас бачити".

"Дні чотири я побуду в Москві, а потім, сподіваюся, мені вдасться хоч на тиждень, хоч на п`ять днів вирватися на море. Мені це необхідно", – підкреслила співачка. У той же час, реагуючи на репліку Алана Бадоєва відносно завоювання світу, Лобода відповіла з посмішкою: "Через п`ять днів".

Нагадаємо, Світлана Лобода зайняла 12-е місце на 54-му міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2009». Переможцем «Євробачення-2009» став представник Норвегії Олександр Рибак з піснею "Fairy tale".

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