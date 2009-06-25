У “Золотих воротах” проходитимуть концерти сучасної музики

У музейному комплексі "Золоті ворота" віднедавна запровадили концерти сучасних українських поп- і рок-виконавців. Культурний фест започаткували Центр ділового та культурного співробітництва "Країна Україна" і співачка Росава у рамках проекту "Відродження традицій Софії Київської".

Про це повідомляється на офіційному сайті Центру.

Проект "Золоті ворота відкривають Герсу" покликаний привернути увагу молоді до найдавнішої історії Києва.

Герса (старовинні ґрати на ланцюгах) Золотих Воріт для шанувальників сучасної української популярної музики у етно-стилі. На найближчі концерти анонсуються гурти “Очеретяний кіт” та “АтмАсфера”. Минулої п’ятниці у комплексі виступив українсько-сербський лаунж-проект Shopping Hour, до того – співачка Росава з презентацією свого альбому “Тепер і потім”.

Концерти відбуватимуться щоп’ятниці протягом літа. Початок – о 19.30.