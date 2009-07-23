Роботи Сальвадора Далі і Огюста Родена покажуть у Києві

5-11 жовтня в столичному Українському домі відбудеться "Великий антикварний салон 2009", у рамках якого кияни зможуть побачити виставку робіт Сальвадора Далі і знаменитого роденівського "Мислителя".

Про це Лізі повідомили в прес-центрі "Український час".

Центральною експозицією салону стане виставка творів майстрів світового рівня - Сальвадора Далі, Александри Екстер і Огюста Родена. Перлиною експозиції стане одна з найвідоміших роденівських скульптур "Мислитель" в оригінальних розмірах.

Унікальною подією "Антикварного салону" стане презентація творчості французького художника Жоржа Брака (1882-1963) - графіка, скульптора, декоратора, який спільно з Пабло Пікассо розробив доктрину кубізму.

Почесними гостями салону стануть відомі діячі культури та мистецтв, колекціонери з різних країн світу, галеристи та арт-дилери.

"Великий антикварний салон" - найбільша в Україні виставка антикваріату, яка представляє шедеври світового мистецтва, унікальні приватні та галерейні зібрання.