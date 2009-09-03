Матіос презентуватиме ”Кулінарні фіґлі” на Форумі видавців

Цьогоріч під час 16 Форуму видавців у Львові, що відбудеться 10-13 вересня, kітературна агенція "Піраміда" на чолі з генеральним директором Василем Гутковським репрезентує дві нові книги відомої української письменниці, лауреата Шевченківської премії Марії Матіос - "Кулінарні фіґлі" та "Чотири пори життя", - повідомили Zaxid.netв ЛА "Піраміда".

"Кулінарні фіґлі" - це доповнений та перероблений "Фуршет", що вже відомий читачеві. Цьогорічна книжкова новинка вийшла в унікальному оформленні відомого українського художника Сергія Іванова. Це здоровий гумор і міні-енциклопедія сімейного життя самодостатньої жінки, яка знає, що сміх і смачна кухня уміють підтримати здоровий дух у тілі людини так само, як нехитрі знання неписаних законів і народних звичаїв, свого і чужого минулого.

Книжку можна використовувати не лише для читання, але й застосувати надані рецепти у власній кулінарній практиці. Усі подані в книзі рецепти - правдиві, недорогі і розраховані на щоденну сімейну кухню, - зазначила авторка.

Ще одна новинка від Марії Матіос - "Чотири пори життя" - абсолютно нові тексти, що належать до раннього періоду творчості авторки. Це складна філософська проза, що розкриває сутність людського буття. Упродовж усього життя людину поборюють пристрасті. Та надходить мить - і чуттєва людина навіть у пристрасті стає філософом, - таким є лейтмотив ранніх творів Марії Матіос, представлених у книзі "Чотири пори життя".

Обидві новинки буде видано високими, як для України, накладами - по 10 тис. примірників.