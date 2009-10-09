Енді Гарсіа виконає роль Саакашвілі

Голлівудський актор Енді Гарсіа запрошений на одну з ролей у фільмі про війну в Південній Осетії, який знімає режисер "Скелелаза" та "Міцного горішка - 2" Ренні Харлін. За неофіційною інформацією, Гарсіа може зіграти роль президента Грузії Михайла Саакашвілі.

За даними грузинського телеканалу Руставі-2, зйомки фільму вже почалися в Цалкському районі Грузії. Там знімають батальні сцени. У зйомках беруть участь танки й інша важка техніка.

Раніше повідомлялося, що фільм розповідатиме історію американського тележурналіста і його оператора, які потрапляють на територію Грузії під час грузино-південоосетинської війни. Героям доводиться вибирати між професією і симпатіями до місцевого населення. Харлін стверджував, що фільм буде не антиросійським, антигрузинським чи антиамериканським: він буде антивоєнним.

Lenta.ru