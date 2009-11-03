У столиці з`явилося кафе з солі

У Голосіївському районі Києва відкрилося оригінальне кафе. Стіни, підлога і сталя у ньому зроблені з величезних шматків необробленої солі.

Навіть світильники - з солі, а меблі інкрустовані соляними кристалами.

Щоб відтворити мікроклімат соляної шахти із Закарпаття привезли більше 10 тонн солі.

За словами дочки господаря кафе, батько вже 10 років займається соляними світильниками.

"У Закарпаття лікувальні шахти на межі затоплення, тому ми вирішили їх відтворити. Возили сіль близько 8 місяців із Солотвинського рудника. До слова, тамтешню сіль можна порівняти за властивостями із кристалами Мертвого моря", - сказала жінка.

У "лікувальному кафе" не можна буде палити і пити спиртне, а відвідувачам готуватимуть тільки здорову їжу.

Українська правда