«Самі Свої» презентують новий альбом

5 грудня, у суботу о 18.00 відбудеться презентація нового альбому рок-гурту «Самі Свої» – «Чому вниз?».

Концерт-презентація з цього приводу відбудеться в концертному залі Школи джазового та естрадного мистецтва (м. Лівобережна, вул. Челябінська, 7-а, йти від метро 10хв). Вхід 30 грн.

Альбом «Чому вниз?» є підсумком нашої творчої праці за останні два роки. Багато з пісень, які увійшли до нього Ви вже знаєте й чули на наших концертах, а такі твори, як «Дністрянська», «До 75-річчя з Дня народження Віні - Пуха» та «Привіз глину» багатьом уже й полюбилися. 5 грудня на Вас чекає сольний двогодинний концерт рок-гурту «Самі Свої» повним електричним складом – це 25 пісень з обох наших альбомів і поза альбомні речі.

Також, до та після концерту, можна буде придбати диски з альбомом «Чому вниз?».