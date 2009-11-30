У Польщі знайдено унікальне кіно про повстання проти Російської імперії

У Польщі знайшли унікальний німий фільм 1913 року, який довгий час вважався втраченим. У стрічці представлено епізод повстання під проводом Тадеуша Костюшка проти Російської імперії.

У фільмі, який називається "Костюшко під Рацлавіцамі", крім виконавців головних ролей, знімалося близько двох тисяч статистів. Картина була одним з головних польських блокбастерів перед Першою світовою війною.

Крім картини "Костюшко під Рацлавіцамі" польський національний кіноархів поповнився також двома фільмами, присвяченими іншому національному героєві Польщі Юзефу Пілсудському, що очолював перший уряд країни після проголошення незалежності в 1918 році.

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