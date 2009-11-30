У столиці покажуть зимові короткометражки

3 грудня в столичних кінотеатрах "Київ" та "Жовтень" стартує фестиваль найсвіжіших короткометражок "Future short".

У рамках фесту покажуть 15 найрізноманітніших фільмів, повідомляють організатори.

Зокрема, "Love you more" (Великобританія, 15 хв) розповість про підліткові почуття і любов до музики; "Кінь" (Великобританія, 2 хв) - про місце людини в сучасному світі; "Єтільки тут і зараз" (США, 4 хв) - злісне, огидне, гендерно-неврівноважене, але красиве відео на композицію Боба Ділана.

Крім того, увазі глядачів представлять короткий метр "Як говорять у Нью Йорку" ( США, 4 хв) - про величезне місто у розповіді одного його жителя, що не побажав стати гвинтиком системи; німу комедію під ретро-музику "Як вони туди потрапили" (США, 3 хв); фільм-казку "Олівець з обличчям" (США, 4 хв).

Також у програмі "Жовтий смайлик" (Румунія, 15 хв) - про дивні пригоди в інтернеті тата і мами, які намагаються за допомогою світової павутин зв`язатися з дорослим сином; "Лови хвилю" (Великобританія, 3 хв);

"Як посваритися з дівчиною" (США, 3 хв) розкаже про 64 простих кроки, які допоможуть вам розійтися, зійтися і знову розійтися зі своєю дівчиною так, як це роблять усі нормальне хлопці та інші короткометражки.

"Українська правда. Київ"