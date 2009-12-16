Стали відомі номінанти на Шевченківську премію

Комітет із Національної премії України імені Тараса Шевченка повідомляє, що на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка 2010 року в секретаріат Комітету надійшло 51 подання. Як пише "Україна молода" до участі в конкурсі на здобуття найвищої національної нагороди України в галузі літератури та мистецтва таємним голосуванням у другому турі Комітет допустив такі твори та роботи:

1. Гостиняк Степан (Словацька республіка). Книга поезій «З історії самооборони».

2. Довгий Олексій. Книга поезій «Дихання вічності».

3. Іванов Дмитро. Книга поезій «Село в терновому вінку».

4. Павуляк Ярослав. Книга поезій «Дороги додому».

5. Пагутяк Галина. Книга прози «Слуга із Добромиля».

6. Чорногуз Олег. Книга прози «Ремезове болото».

7. Щіпковський Геннадій. Книга прози «Перестиглий грім».

8. Бабак Микола, Найден Олександр. Монографія «Народна ікона Середньої Наддніпрянщини ХVШ—ХХ ст. у контексті селянського культурного простору».

9. Петрова Ольга. Книга «Комедія» Данте Аліг’єрі. Мистецький коментар ХІV—ХХ століть».

10. Танюк Лесь (Леонід). Книга «Мар’ян Крушельницький: Школа образного перевтілення, заповідана Лесем Курбасом».

11. Гарбуз Володимир. Цикл станкових картин «Марія», цикл — серія графічних малюнків та ілюстрацій до поеми Тараса Шевченка «Марія».

12. Дубовик Олександр. Цикл картин «Діалоги», «Здрастуйте, пан Дубовик».

13. Ковтун Віктор. Цикл живописних полотен «Мій край — Слобожанщина».

14. Лавро Кость. Ілюстрації до творів класиків вітчизняної літератури та монументальні розписи на тему українських народних казок у Державному академічному театрі ляльок у Києві.

15. Мінько Олег. Цикл живописних робіт: пейзажі, натюрморти, портрети, фігуративні композиції.

16. Ганжа Степан. Мистецькі твори: серія килимів.

17. Колодуб Левко. Симфонія №9 «Sensilis moderno» («Новітні відчуття»), симфонія №10 «За ескізами юних літ», симфонія №11 «Нові береги».

18. Халітова Мерзіє. Концерт для труби та симфонічного оркестру «Біля підніжжя Демірджі», симфонія № 3 для великого симфонічного оркестру «Посвячення», симфонія № 4 для баглами чи флейти та струнного оркестру.

19. Чембержі Михайло. Музика до поезій І.Франка «Зів’яле листя», музика до «Кобзаря» Т.Шевченка «Монолог самоти», балет «Даніела», музика до кінофільму «Богдан–Зиновій Хмельницький».

20.Яковчук Олександр. Концерт для скрипки та симфонічного оркестру, обробки українських народних пісень для мішаного хору a cappella.

21. Олендер Віктор (режисер). Документальна кінотетралогія «Костянтин Степанков. Спомини після життя».

22. Терещенко Юрій (режисер), Унгурян Ольга, Унгурян Тарас (автори сценарію). Документальний фільм «Пейзаж після мору».

23. Бойко Петро. Літературні читання на І–му каналі Українського радіо.

24. Держипільський Ростислав (режисер–постановник), Баранкевич Галина, Винарчук Сніжана, Луцький Роман, Пасічник Олеся, Шевченко Надія (виконавці головних ролей). Вистава «Солодка Даруся» Івано–Франківського обласного державного академічного музично–драматичного Театру ім. І. Франка.

25. Козак Богдан. Концертне виконання поетичної композиції «Євангеліє від Тараса» за творами Т.Шевченка, літературно–музична композиція «Думи» на вірші Т. Шевченка.

26. Кочевенко Юрій (режисер–постановник), Корнійчук Катерина (художник по костюмах), Гриньків Роман (композитор), Задніпровський Олександр, Смородина Людмила, Жирко Тарас, Нечепоренко Володимир (виконавці головних ролей). Вистава «Назар Стодоля» Т.Шевченка Національного академічного драматичного Театру імені Івана Франка.

27. Московченко Володимир (режисер–постановник), Тома Леонід (автор сценарію), Голубович Михайло (виконавець ролі Тараса Бульби). Вистава «Тарас Бульба» Луганського обласного академічного українського музично–драматичного театру.

28. Павлюк Сергій (режисер), Рубльова Ружена (хормейстер), Ридванецький Сергій (художник–постановник), Ридванецька Наталія (художник по костюмах). Вистава «Страшна помста» Херсонського академічного обласного українського музично–драматичного Театру імені М. Куліша.

29. Петренко Володимир (режисер–постановник). Вистава «Голодна кров» Дніпропетровського молодіжного театру «Віримо!».

30. Андрусяк Михайло. Документально–художня трилогія «Брати грому», «Брати вогню», «Брати просторів».

31. Пахльовська Оксана. Книга публіцистики «Ave, Europa!».