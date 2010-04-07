У Криму розглянуть можливість прокату фільмів російською мовою

Кримський парламент проведе депутатські слухання з питання дотримання прав громадян на перегляд фільмів у кінотеатрах російською мовою.

Питання про проведення слухань включене до порядку денного пленарного засідання кримського парламенту 21 квітня, повідомляє Корреспондент.netіз посиланням на інформагентство Е-Крым.

Крім того, на порядку денному значиться ще низка питань, направлених на узаконення використання російської мови у різних сферах, зокрема, про підтримку проекту Закону України Про мови України, про проведення міжнародного фестивалю Велике російське слово.

Окрім цього, до плану роботи поточної сесії кримського парламенту внесено розгляд проекту Закону України Про гарантування вільного розвитку, використання і захист російської мови, а також регіональних мов або мов меншин в Україні.

Як повідомив у коментарі журналістам Голова Верховної Ради Криму Володимир Константинов, у травні кримські депутати мають намір ще ширше розглянути питання, пов’язані з використанням російської мови.

Вони стосуватимуться перегляду фільмів у кінотеатрах, ведення документації російською мовою, використання російськомовних вивісок і так далі.

"Усі ці питання ми починаємо проштовхувати, це наші передвиборчі обіцянки, ми їх реалізовуємо", - зайважив спікер.

Нагадаємо, що раніше міністр освіти і науки України Дмитро Табачник виступив за відміну обов’язкового дубляжу іноземних фільмів українською мовою та обмеження мовлення російських каналів російською мовою на території України.

За кілька днів до цього віце-прем’єр-міністр України з гуманітарних питань Володимир Семиноженко заявив, що український дубляж фільмів відмінятися не буде.

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Нагадаємо, 24 грудня 2007 року Конституційний суд України прийняв рішення щодо офіційного тлумачення положень ст. 14 Закону України Про кінематографію. Згідно з цим рішенням усі іноземні фільми перед поширенням в Україні обов’язково мають бути дубльовані або озвучені або субтитровані державною мовою.

Не дивлячись на український дубляж, у 2009 році доходи від кінопрокату збільшилися на 37% у порівнянні з 2008 роком.