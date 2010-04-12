Кулиняк спростував заяви Табачника про український дубляж

Міністерство культури спростовує заяву міністра освіти Дмитра Табачника про зниження відвідування кінотеатрів після впровадження українського дубляжу.

Про це йдеться у відповіді міністра культури Михайла Кулиняка на інформаційний запити ЗІКу.

"Що стосується наслідків, пов`язаних з впливом реалізації норми закону щодо дублювання, озвучення чи субтитрування іноземних фільмів українською мовою, на відвідування кінотеатрів, то ці наслідки мають позитивну динаміку", - сказано в повідомленні.

За даними Мінкульту, валові надходження від кінопоказів за 2008 р. зросли на 25% у порівнянні з 2007 р., а валові надходження від кінопоказів за 2009 р. зросли на 37% у порівнянні з 2008 р.

Відповідно, зросла і кількість відвідувань кінотеатрів (на 15% за 2009 кризовий рік у порівнянні з 2008р.).

На питання, наскільки обґрунтованими є заяви про низьку якість українського дубляжу і в яких випадках український дубляж варто замінювати українськими субтитрами, Кулиняк відповів:

"Сьогодні розповсюдженням іноземних фільмів в Україні займається 10 дистриб`юторських компаній. Шість із них закуповують картини безпосередньо у студій-виробників. Фінансові витрати на адаптування фільмів іноземного виробництва до мовного середовища країни, в якій вони мають демонструватися, забезпечує студія-виробник".

"В Україні працюють 7 студій звукозапису і дублювання, одна з яких оснащена сертифікацією Dolby. До дублювання залучаються кращі українські актори: Богдан Ступка, Ольга Сумська, Олександр Ігнатуша, Олексій Вертинський, Остап Ступка, Олег Скрипка і багато інших. А до адаптування мови оригіналу іноземних фільмів до української мови - кращі фахівці в частині перекладу. Тому проблем з якістю дублювання у кінопрокаті не існує. Вони існують на телеканалах, причому в більшості - лише з якістю субтитрів", - додав він.

Отже, на думку міністра, йдеться про потребу покращення субтитрування і озвучення на телевізійних каналах.

На питання, якими будуть економічні збитки України після відмови від дубляжу російських фільмів українською мовою, Кулиняк відповів:

"Що стосується економічних збитків України в разі скасування дубляжу російських фільмів українською мовою, то зауважимо, що фільми російського виробництва здебільшого субтитритруються. Тобто, дистриб`ютори, які займаються розповсюдженням російських фільмів на території України, обирають самий дешевий спосіб мовної адаптації".

Як відомо, раніше Табачник заявив, що після введення обов`язкового українського дубляжу, у кінотеатрах, зокрема, Львівщини, відвідуваність впала майже на третину.

Українська правда