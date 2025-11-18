Ця точка зору прямо суперечить поширеній теорії, яка передбачає, що розширення Всесвіту триватиме нескінченно, аж доки він не стане холодним і порожнім.

Науковці розробили нову модель, яка перевертає всі уявлення про потенційний кінець світу. Вони дослідили нові дані про темну енергію та припускають, що наш Всесвіт зовсім не перебуває на шляху до нескінченного розширення.

Науковці вважають, що все навпаки – Всесвіт перебуває на шляху катастрофічного колапсу. І згідно з їхніми розрахунками, відлік уже розпочато, розповідає Indian Defence Review.

Нову модель створила команда під керівництвом С.-Г. Генрі Тая з Корнельського університету. Вчені прогнозують, що всього за 10 млрд років почнеться "повне зворотне космічне розширення всього", фіналом якого стане "Велике стискання". І воно, на думку фізиків, знищить усю матерію – планети, галактики і навіть час. Статися це може приблизно через 20 мільярдів років.

Експеримент підкріплений детальними спостереженнями двох найпотужніших космологічних досліджень, що коли-небудь проводилися. Тож вчені не просто спекулюють на тему кінця світу, а називають часові рамки, засновані на спостережуваних доказах і перевірених математичних моделях.

Старі знання про космос поставлені під сумнів

Протягом десятиліть домінуючою теорією у вивченні була думка про те, що Всесвіт розширюється з прискоренням. Цей процес зумовлений невідомою силою, відомою як темна енергія. Нові ж дані, отримані в результаті дослідження Dark Energy Survey (DES) в Чилі та Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) у США, ставлять під сумнів цю точку зору.

"Справа не тільки в тому, як почався Всесвіт. Справа в тому, коли – і як – він закінчиться", – пояснив доктор Ючен Цю, співавтор дослідження.

Кінець світу можуть спровокувати ультралегкі частинки

Провідне місце у новому прориві займає теоретична модель, що включає ультралегкі аксіони. Це невловимі частинки, які вважаються кандидатами як на темну матерію, так і на темну енергію. У створеній моделі аксіони повільно еволюціонують з часом і тонко взаємодіють з космологічною константою. І сила темної енергії не залишається постійною, а поступово зміщується до стану, який більше не підтримує розширення.

"Коли це зміщення досягне порогового значення – що, за прогнозами, відбудеться приблизно через 10 мільярдів років – розширення Всесвіту припиниться. У цей момент гравітаційне тяжіння всієї матерії повільно змінить напрямок космічного розширення. Скорочення прискориться протягом наступних 9 мільярдів років і закінчиться сингулярністю: остаточним колапсом, відомим як Великий стиск", – йдеться в матеріалі.

Походження темної енергії залишається загадкою

Хоча висновки дослідників і лякають, автори визнають, що ця модель все ще є теоретичною. Досі ніхто не виявляв аксіонів, а сама темна енергія донині залишається одним із найбільш загадкових елементів у фізиці.

Проте згадані вище дослідження DES та DESI вимірюють, як галактики розподілені в просторі і як їх положення змінюється з часом. Провівши ретельний аналіз цих закономірностей, фізики можуть дійти висновків про силу і поведінку темної енергії. Отримана модель найкраще відповідає даним, коли Λ є негативним і коли аксіони включені як поле, що змінюється з часом.

Якщо це відкриття таки вірне, вчені можуть обчислити кінцеву точку існування Всесвіту.

"Подальше підтвердження може надійти від майбутніх місій, таких як SPHEREx від NASA, Euclid від ESA та обсерваторія Vera C. Rubin, які призначені для дослідження справжньої природи темної енергії з набагато більшою точністю, ніж дозволяють сучасні інструменти", – пояснюють автори.

Видання констатує, що якщо темна енергія змінюється, і якщо її напрямок зміщується від зовнішнього до внутрішнього, то довга дуга космосу вигинається не в бік вічного простору, а в бік обмеженого часу. Хоча зараз наш Всесвіт все ще продовжує розширюватися, дані свідчать що цей процес уповільнюється. Непомітно і неминуче.

Дослідження космосу: інші відкриття

