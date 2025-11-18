Підполковник ЗСУ вважає, що Польща є однією з небагатьох країн в Європі, яка б спробувала боротися з ворогом.

Колишній командир полку "Азов", а нині підполковник ЗСУ зі складу Третього армійського корпусу Максим Жорін раніше прогнозував, що після інцидентів з безпілотниками, Росія може перейти до диверсій. В своєму Telegram-каналі військовий зазначив, що це й сталося.

Жорін додав, що в першу чергу, ці диверсії Росії спрямовані на те, щоб завадити передачі допомоги Україні.

"Це логічний і цілком прогнозований крок РФ, викликаний вражаюче слабкою й безхребетною позицією Заходу в цілому", - висловив він думку.

Водночас, підполковник ЗСУ вважає, що про відкриту війну проти Польщі поки що рано говорити.

"Зараз Росія буде більше працювати на внутрішній розкол та посилення антиукраїнських настроїв там", - прогнозує Жорін.

При цьому, він додав, що Польща є однією з небагатьох європейських країн, яка могла би спробувати боротись проти ворога.

"Це повʼязано зі збереженням національно-патріотичного духу", - вважає військовий.

Однак, він зазначив, що в цьому також є й проблема, оскільки Польща замість того, щоб обʼєднуватись з Україною, ведеться на ідеологічні провокації.

"Що в результаті йде і їм, і нам, і всій Європі лише в мінус", - констатував Жорін.

Раніше УНІАН повідомляв, що міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Україна готова воювати ще 3 роки, але російський диктатор Володимир Путін, на його думку, не зможе стільки витримати. Сікорський також зазначив, що подібні колоніальні війни тривають приблизно 10 років. Очільник польського МЗС також поділився, що Путін показав себе не найкращим чином.

Також ми писали, що начальник Генерального штабу Польщі, генерал Веслав Кукула вважає, що Росія почала готуватися до війни в Європі. Він зробив такий висновок на основі того, що країна-агресор створює середовище, сприятливе для потенційної агресії на польській території. Кукула так відрегаував на серію кібератак та актів саботажу, які Росія здійснила у Польщі. Він зазначив, що його країна завжди перебуває в передвоєнному періоді.

