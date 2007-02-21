На Ротердамському кінофестивалі відбулася прем’єра українського фільму

Завершився 36-й Роттердамський кінофестиваль, на якому цього року Україну представляв тільки один фільм, знятий на "Одеській кіностудії" і "Новій кіностудії" на замовлення Міністерства культури і туризму України, - стрічка Єви Нейман «Біля річки».

Роттердамський міжнародний кінофестиваль, який у 2007 році проходив з 24 січня до 4 лютого., зазвичай приділяє особливу увагу деб’ютним фільмам молодих режисерів з усього світу. Цього року в рамках фестивалю було показано 44 світові, 23 міжнародні і 30 європейських прем’єр.

На фестивалі фільм «Біля річки» демонструвався чотири рази мовою оригіналу (російською) із субтитрами у позаконкурсній програмі фестивалю під назвою "Час і течії"/Time & Tide. В Україні прем’єра фільму відбудеться в травні цього року.

«Це один з наших нових проектів, - говорить глава правління Одеської кіностудії Олександр Ткаченко про фільм «Біля річки» – сьогодні ми хочемо вдихнути життя в знамениту в усьому світі кіностудію. Уже закуплено найсучасніше знімальне й освітлювальне обладнання, спецтехніка. Проведено реконструкцію павільйону, головного адміністративного будинку, декількох цехів. Цього року студія запускає декілька власних і спільних кінопроектів».

Для Єви Нейман, випускниці Берлінської академії кіно і телебачення та учениці Кіри Муратової, фільм «Біля річки» став першою повнометражною роботою. Картина поставлена за оповіданням Фрідріха Горинштейна (автора сценаріїв «Соляриса» Андрія Тарковського і «Раби любові» Микити Михалкова).

В основі сюжети фільму - опис одного дня двох жінок - матері і дочки - у яких усе життя лишилося в минулому. У їхньому житті вже давно нічого не відбувалося, і один раз вони вийшли з будинку і вирушили до річки. Назва фільму "Біля річки" відсилає до іншої топографії: місцем дії у фільмі, окрім Одеси, є річки Південний Буг та Гнила П’ядь, що в Бердичеві. Зйомки стрічки тривали 43 дні, повідомляє Кіноколо.

Роль матері виконує одна з найстарших акторок московського театру на Таганці Марина Поліцеймако, у ролі її сімдесятирічної доньки - російська акторка – Ніна Русланова.

Критики називають драму Нейман "Біля річки", "нежанровим кіно". Арт-хаузний проект – ось головна відмінність стрічки Нейман від інших українських проектів молодих режисерів цього року, - зазначає часопис Кіноколо.

Сама Єва Нейман так озвучує свої сподівання щодо майбутнього фільму: "Хотілось би не просто фестиваль, а щоб його побачило якомога більше глядачів. Сподіваюся, це залежить не від інтелектуального рівня, всі ж люди, і в усіх є батьки. Вони старіють, помирають".

Зйомки фільму "Біля річки" почалися наприкінці серпня 2005 року, потім застопорилися через відсутність грошей і навіть вилилися в гучний скандал, у якому худрада Одеської кіностудії звинуватила Міністерство культури і туризму України у фінансуванні фільму іноземного режисера.

Українка Єва Нейман народилася в Запоріжжі, вивчала психологію, потім поїхала до Німеччини, де сім років вивчала режисуру в Академії кіно і телебачення в Берліні. "Навчатися хотіла там, а фільми робити тут", – каже вона. Одержавши освіту, вона повернулася на батьківщину - в Одесу. Стажувалася на зйомках "Другорядних людей" Кіри Муратової.

За словами Єви Нейман свій наступний фільм вона буде знімати також на батьківщині.

У 2005 році Єва Нейман уже брала участь у Роттердамському кінофестивалі з документальною картиною Все по-старому, яка розповідала про стару одеситку, якій довелось пережити і жахіття війни, і страшні сталінські часи, і не менш важкий період перебудови. А на торішньому фестивалі Молодість у Києві про Єва почули завдяки короткометражній стрічці "Замри, відімри".