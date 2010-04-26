Відкриється виставка останнього мариніста Російської імперії

Аукціонний дім “Корнерс” запрошує на відкриття виставки “Михайло Ткаченко. 150 років від дня народження”, під час якої відбудеться презентація альбому, присвяченого життю та творчості .

Виставка працюватиме з 30 квітня до 30 травня 2010 року в приміщенні музею “Духовні скарби України”.

Особистість та творчість українського художника Михайла Ткаченка, видатного пейзажиста Харківської школи, що жив між Україною та Францією на межі ХІХ та ХХ століть, стане справжнім відкриттям для істинних поціновувачів мистецтва. Ювілейна виставка, присвячена 150-й річниці з дня народження митця, є результатом першого докладного мистецького дослідження його біографії, проведеного Дмитром Голецем, експертом аукціонного дому “Корнерс”, та відомим мистецтвознавцем Ольгою Лагутенко.

Талант Михайла Ткаченка був високо оцінений при двох імператорських дворах – Олександра ІІІ та Миколи ІІ. З кінця 1880-х років він виконував замовлення Імператорського морського штабу , а з 1901 року і до самого заходу Імперії Ткаченко займав посаду Головного живописця Морського відомства і був головним мариністом Росії. Його роботи часто ставали коштовними дипломатичними подарунками у російсько-французьких відносинах. Маринами Ткаченка захоплювались не тільки французькі чиновники та президенти, але й суворі критики Санкт-Петербургу та Парижу.

Окрім живопису, на виставці також будуть представлені особисті речі з паризької студії Михайла Ткаченка та його фамільних архівів. Ці артефакти стали свідченням непересічної особистості художника, що за службовим обов’язком жив в Парижі на Монпарнасі, де в той час вирувало богемне життя і творилася історія мистецтва ХХ століття. Про речі, що їх зберігав у своїй студії Ткаченко, ходили легенди – їх називали “військовими трофеями” та “піратськими скарбами”. Харківський парижанин, вишуканий та елегантний у найпобутовіших проявах життя, може справедливо вважатись першим українським денді.

На відкритті буде представлено альбом та дослідження життя і творчості Михайла Ткаченка авторства Дмитра Голеця та Ольги Лагутенко – унікальне видання, що відкриє нову кольорову сторінку в історії українського мистецтва.