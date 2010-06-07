Ювілейна «Коронація слова» 10 червня обере кращих з найкращих літераторів країни

«Протягом десяти років рукописи, як ріка Дніпро збільшилися під час повені, а видавництва з’являються, як гриби після дощу». Саме ці слова Юрія Логуша, віце- президента Kraft Foods, засновника конкурсу «Коронація слова» відносяться до напливу нових сподвижників української літератури…

Десятий рік поспіль конкурс відкриває все нові й нові імена української культури, наповнюючи книжкові полички українських книгарень новою літературою, а театр і кіно – українськими п’єсами і сценаріями. За час існування «Коронації слова» понад 150 письменників було відзначено нагородами, а українська література відкрила такі імена як Ірен Роздобудько, Алла Сєрова, Василь Шкляр, Анна Хома, Наталя Шахрай, Сергій Батурин, Павло Вольвач, Марина Гримич, Лариса Денисенко, Олександр Вільчинський, Ярослава Івченко, Анна Багряна, Володимир Лис, Галина Вдовиченко, Юрій Сорока та інші.

Саме для них на честь ювілею один раз у 5-10 років влаштовують окремий конкурс «Гранд Коронація». У рамках урочистої церемонії журі обере кращих з найкращих серед лауреатів минулих років. На переможця очікує справжня корона, яку виготовили на замовлення конкурсу ювеліри Віктор та Людмила Гараруки. За словами Людмили Гарарук, за мету вони ставили собі створити не корону, а саме вінець інтелігентності, вишуканості. «Вінець» покритий тонкою плівкою золота та обрамлений рубінам.

Також було представлено нову статуетку для переможців традиційних номінацій «Роман», «П’єса», «Кіносценарій» та «Пісенна лірика про кохання», між якими буде розділено 120 тисяч гривень. Статуетки характеризують зібраний образ жіночої краси, – так зазначив Ілля Поп’юк, дизайнер статуеток для переможців загального конкурсу.

Окрім основних нагород, на ювілейній церемонії учасники отримають спеціальну відзнаку «За кращий романтичний твір», «За кращий гумористичний твір», «За кращий твір про подорожі» від журналу «Мандри», «За кращий історично-патріотичний твір» від Національного університету імені Тараса Шевченка, «За кращий економічний твір» від Міжнародного інституту менеджменту, «За кращий твір у номінації «Кіносценарій» Криштофа Зануссі. Спеціальна відзнака від фонду Арсенія Яценюка «Open Ukraine», що надає можливість перекладу кращого твору, спеціальна відзнака фонду Олени Франчук «АНТИСНІД» «За кращий твір про проблему СНІДу та гостру соціальну тематику», а також спеціальна відзнака «За кращий дитячий твір» від Віктора Пилипишина, на що Анатолій Матвійчук, народний артист України, куратор номінації «Пісенна лірика про кохання» сказав: «Цього року великою кількістю надійшли дитячі твори, абетки, акровірші, привітаноньки, що своєю кришталевою прозорістю доброго мистецтва дають шанс повернутися до витоків української культури, а не читати ці аморальні комікси».

У 2009 році з’явилася нова номінація – «Вибір видавця», в якій видавництва визначають переможців. Ті рукописи, які не були відзначені на конкурсі, видавці можуть опублікувати за власним бажанням. Серед останніх книг у цій категорії: «Твоя дитинка» Ірисі Ликович та «Дивна така любов» Анни Багряної.

Щодо «Пісенної лірики про кохання» куратор цієї номінації Анатолій Матвійчук висловися, що сучасна українська поезія заслуговує на те, щоб її пісня звучала на достойному рівні, але й зазначив, дуже часто буває, що вірші мають споглядально-декларативний характер, саме нестача глибини поезії необхідна поетам, адже лише 2-3 рядки можуть змінити світ! Також доповнив, що вірші будуть надіслані найкращим композиторам країни.

Роботи переможців номінацій «П’єса» та «Кіносценарій» будуть представлені театрам і кіностудіям міста. Серед найбільш знаних – кінострічка «Ґудзик» за однойменним романом Ірен Роздобудько, прем’єра якої ще відбулася в 2008 році на телеканалі «1+1», екранізація роману «Темна вода» та фільм «Тривожна відпустка адвоката Ларіної» знятого за мотивами роману «Легенда про безголового» Андрія Кокотюхи. П’єса «Соло на двох» дипломанта конкурсу 2007 року Віктора Рибачука (Вінниця) поставлена режисером Андрієм Приходьком. Ця вистава отримала першу премію у проекті «Театр-оn-Line» на Міжнародному театральному фестивалі «Панорама» в Білорусії.

Щодо проектів майбутнього Елеонора Сімонова, директор видавництва «Нора-Друк» запевнила, що видавці розглядають проект, який відкриває двері українським письменникам за кордон.

Ірина Томаш