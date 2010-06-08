Кореспонденцію і чорну сукню леді Діани виставлять на торги (фото)

Чорну сукню леді Діани Спенсер, в якій вона вперше офіційно вийшла в світ як наречена принца Чарльза, а також ще близько 30 предметів гардеробу "леді Ді", ескізи весільної сукні та приватна кореспонденція будуть виставлені на великих літніх торгах "Пристрасть до моди" (Passion for Fashion) Kerry Taylor у вівторок.

Колекцію на аукціон представляють британські дизайнери Девід і Елізабет Емануель (David і Elizabeth Emanuel), що багато років працювали з принцесою Діаною.

Саме дизайнерській студії Emanuel належить авторство весільної сукні "леді Ді". Вони ж багато в чому визначили стиль молодої Діани, яка в 19 років уперше з`явилася в їхній студії в 1981 році, щоб вибрати сукню для добродійного вечора, на якому вона повинна була офіційно з`явитися як наречена принца. Її вибір тоді ліг на сукню з чорної тафти з вельми відвертим декольте.

"Ми тоді поламали всі правила і традиції, та ми про них і не знали. Адже тоді члени королівської сім`ї носили чорне тільки на знак трауру. Ми з Девідом вважали, що вона виглядала в ній приголомшливо, не дивлячись на велике декольте. Вона була чарівна", – сказала Елізабет Емануель.

За її словами, саме цей вибір зробив за один вечір з молодої виховательки дитячого саду справжню зірку, зразок стилю і наслідування, яким вона і залишалася до кінця своїх днів.

У свій час ходили чутки, що Діана знищила її після вечора, оскільки відвертий наряд викликав незадоволеність її родичів. Насправді принцеса віддала його назад дизайнерам і попросила ушити, оскільки перед весіллям сильно схудла.

Сукня ризикує потрапити в приватну колекцію, де може бути втраченою для мільйонів шанувальників "леді Ді". Елізабет Емануель, проте, сподівається, що вона буде куплено або музеєм, або тим, хто захоче залишити його відкритим для публіки.

Попередня оцінка сукні досягає 50 тисяч фунтів, проте вважають, що кожен шанувальник Діани зможе знайти на цьому аукціоні щось для себе.

На літньому аукціоні будуть представлені перший, а також остаточний ескізи весільної сукні, що оцінюються в 1,2 тисячі і 12 тисяч фунтів стерлінгів відповідно. Також з молотка піде шифонова блуза ніжно-персикового кольору, в якій Діана позувала знаменитому фотографові лордові Сноудону для свого фотопортрета на честь заручення в 1980 році (10-15 тисяч фунтів).

На торги виставлена і приватна кореспонденція – листування сім`ї Діани з Букінгемським палацом про весільну церемонію, листи про деталі покупки тканини для сукні і багато інше.

РИА Новости