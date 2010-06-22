Сотні фанів розбили наметове містечко, очікуючи на прем'єру "Сутінки-3" (фото)

Сотні шанувальників вампірської саги «Сутінки» розбили наметове містечко біля кінотеатру Nokia в центрі Лос-Анджелеса – за три дні до прем`єри третьої частини кіноепопеї «Сутінки». Сага». «Затемнення».

Прем`єра третьої частини популярної кіносаги відбудеться 24 червня, проте фанати почали збиратися біля кінотеатру ще 21 червня.

Вони заявили, що готові проводити на землі дні й ночі до самої прем`єри, щоб побачити своїх улюблених акторів франшизи і відвідати прем`єру, зазначають місцеві ЗМІ.

Батьки юних кіноманів (більшості фанатів не більше 20 років) приносять своїм дітям їжу і напої прямо в наметове містечко.

Прем`єра третьої частини популярної вампірської саги, дві перші частини якої при сумарному бюджеті $87 млн. зібрали в прокаті більше $1 млрд., відбудеться 24 червня в кінотеатрі Nokia, який вміщає 7 000 чоловік.

Прем`єру відвідають виконавці головних ролей Крістен Стюарт і Роберт Паттінсон, а також інші члени знімальної групи кіносаги. 30 червня фільм вийде на екрани США і Канади.

В український прокат фільм вийде на початку липня.

Корреспондент.net