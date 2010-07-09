ВР Криму просить розтлумачити, як розуміти дубляж іноземних фільмів

До Конституційного Суду України надійшло подання Верховної Ради Автономної Республіки Крим щодо офіційного тлумачення положень частини 2 статті 14 Закону «Про кінематографію» від 13 січня 1998 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КС, згідно з Регламентом Конституційного Суду України, конституційне подання передано на вивчення в секретаріат суду.

Довідка УНІАН. У частині 2 статті 14 Закону «Про кінематографію» від 13 січня 1998 року йдеться про те, що іноземні фільми перед розповсюдженням в Україні в обов`язковому порядку повинні бути дубльовані або озвучені чи субтитровані державною мовою. Вони також можуть бути дубльовані або озвучені чи субтитровані мовами національних меншин.